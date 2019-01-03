Совершив безналичные оплаты, выиграйте «Тринадцатую зарплату»

Клиенты, получающие зарплату посредством платежных карт Kapital Bank, смогут участвовать в стимулирующей лотерее "13-cü maaş" ("Тринадцатая зарплата") и выиграть приз в размере официальной ежемесячной заработной платы. Каждая безналичная оплата в размере минимум 10 манатов равняется одному шансу в лотерее.

Согласно условиям лотереи, клиенты, совершающие безналичную оплату посредством POS-терминалов и в интернете до 13 января 2019 года, автоматически становятся участниками лотереи. Оплата пошлин, коммунальных услуг и кредита, а также операции Card-to-card не включены в розыгрыш.

Во время проведения тиража, который состоится 16 января 2019 года, 10 участников лотереи выиграют приз в размере получаемой ими официальной зарплаты. Минимальная сумма выигрыша составит 135 манатов, а максимальная не превысит 3000 манатов. Приз будет переведен на зарплатную карту победителя.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.