Азербайджан значительно увеличил экспорт электроэнергии

В 2018 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 22,52 миллиарда киловатт-часов, увеличившись на 3,4 процента по сравнению с 2017 годом. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Электроэнергия, экспортируемая из Азербайджана в Россию, Грузию, Иран и Турцию, по сравнению с 2017 годом выросла в 2018 году на 175 миллиона киловатт-часов или на 14,2 процента.

Отметим, что в 2017 году на электростанциях ОАО "Азерэнержи" было выработано свыше 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

На балансе "Азерэнержи" имеется свыше 30 электростанций. Совокупная мощность генерации электроэнергии этих станций превышает шесть тысяч мегаватт, что позволяет ежегодно вырабатывать около 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook