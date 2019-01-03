Кампания "Миллион миллион номеров" от Azercell

Приобрести желаемый номер теперь очень просто!

ООО "Azercell Telecom", стремясь облегчить жизнь пользователей посредством телекоммуникаций и новых решений, радует абонентов новой кампанией. C этой целью Azercell начинает розничные продажи мобильных номеров в рамках кампании "Миллион миллион номеров". Данная кампания позволит абонентам приобрести желаемый номер посредством сайта www.mysim.az. Так, с помощью этого сайта, абонент вводит желаемый номер в поле поиска, а система, в свою очередь, определяет, доступен ли номер к продаже. В случае положительного ответа, абонент будет направлен в любой официальный пункт продаж Azercell.

Посредством этой кампании, продажи через сайт обеспечивают удобство абонентов, предлагают больший выбор и доступную цену для приобретения желаемого номера. Абоненты имеют возможность получить информацию о наличии в продаже желаемой комбинации или похожих вариантов номеров и приобрести соответствующий номер в ближайшем официальном пункте продаж Azercell.

Azercell, являясь лидером на телекоммуникационном рынке Азербайджана, и впредь продолжит радовать своих абонентов уникальными услугами и выгодными кампаниями.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).