BTB Kapital рассказала о своих приоритетах в Азербайджане

Инвестиционная компания "BTB Kapital" намерена занять передовые позиции на рынке брокерского обслуживания и андеррайтинга в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в компании.

Поясняя, почему именно в этих направлениях компания планирует работать, в BTB Kapital сообщили, что эти виды услуг наиболее распространены в Азербайджане и имеют устойчивую клиентскую базу.

BTB Kapital, недавно начавшая деятельность в стране, получила лицензию на осуществление всего спектра инвестиционных услуг, предусмотренных законодательством Азербайджана. В перечень услуг, на которых компания сфокусируется в ближайшее время входит брокерское обслуживание, размещение ценных бумаг (андеррайтинг), портфельное управление и маржинальная торговля. Помимо этого, у BTB Kapital имеются планы по предоставлению трастовых услуг эмитентам облигаций с обеспечением.

"По сравнению с другими, более устоявшимися инвестиционными компаниями Азербайджана, BTB Kapital относительно молодая компания. Несмотря на короткий срок деятельности, мы сумели привлечь профессиональную команду и создать все необходимые условия для развертывания деятельности на рынке ценных бумаг", - сказали в компании.

Говоря о преимуществах компании, в BTB Kapital отметили гибкость и новаторский подход к созданию инвестиционных продуктов как для институциональных, так и розничных инвесторов.

В настоящее время компания также ведет переговоры с рядом крупных зарубежных брокеров на предмет оказания услуг маржинальной торговли потенциальным клиентам в Азербайджане через BTB Kapital.

"Клиенты получат возможность инвестировать в финансовые инструменты, обращающиеся на зарубежных рынках, через такие торговые платформы как MetaTrader 4, Matrix, Trade Mater International и другие", - добавили в компании.

Что касается текущей ситуации на фондовом рынке, в BTB Kapital считают, что рынок ценных бумаг страны находится на стадии развития.

"За последние годы были предприняты серьезные шаги со стороны государства в области развития рынка, в частности особую роль сыграла "Государственная Программа развития рынка ценных бумаг в Азербайджане на 2011-2020 годы". Реализация данной программы позволила еще более укрепить инфраструктурную составляющую рынка и создать необходимые условия для ее дальнейшего развития", - сказали в компании.

Помимо этого в BTB Kapital отметили, что на данном этапе есть необходимость в фокусировании внимания на углублении знаний широких слоев населения в области ценных бумаг и в способствовании созданию устойчивого класса розничных инвесторов.

"Наша компания, как профессиональный участник рынка будет делать все от нее зависящее в области привлечения новых эмитентов, создания новых продуктов и повышению финансовой грамотности населения", - отметили в BTB Kapital.

Отметим, что в настоящее время, кроме BTB Kapital, на фондовом рынке Азербайджана действуют шесть инвестиционных компаний.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже в январе-сентябре 2018 года составил 18,657 миллиарда манатов, что превышает показатели аналогичного периода 2017 года в два раза.