Сколько пассажиров перевезли АЖД в праздничные дни
В праздничные дни поездами местного следования и поездом Баку-Тбилиси-Баку было перевезено 20 171 человек, что ощутимо превышает показатели обычных рабочих дней. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В праздничные дни - с 27 декабря до 3 января включительно к пассажирским поездам ближнего следования и к поезду Баку-Тбилиси-Баку, кроме общей схемы, было прицеплено 82 вагона.
Как говорится в сообщении ЗАО, к поездам ежедневно прицеплялись дополнительные вагоны.
Также с 30 декабря стал курсировать скоростной двухэтажный поезд Баку-Гянджа-Баку № 702/701 модели KİSS производства компании Stadler Rail Group, и со дня его запуска и по сегодняшний день этим поездом было перевезено 309 пассажиров.
Напомним, что коллектив Департамента пассажироперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" работал в усиленном режиме в предпраздничные и праздничные дни.
Отметим, что 31 декабря (День солидарности азербайджанцев мира), 1-2 января (Новый год) были нерабочими днями в Азербайджане.
Первый рабочий день 2019 года пришелся на 3 января.
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