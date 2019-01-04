Назначен замглавы правления Azergold
Хаям Фарзалиев назначен заместителем председателя правления ЗАО "AzerGold". Об этом, как передает Day.Az, сообщили в пятницу Trend в компании.
Напомним, что правление "AzerGold" возглавляет Закир Ибрагимов. С назначением Фарзалиева число его заместителей достигло двух. До этого заместителем Закира Ибрагимова был лишь Огтай Мамедов.
ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, управлением месторождениями драгоценных и цветных металлов, их добычей, переработкой и продажей, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.
ЗАО занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гёйдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
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