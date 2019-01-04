Азербайджан значительно увеличил импорт вина из Грузии

В прошлом году Азербайджан купил у Грузии 197 724 бутылки вина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщило Национальное агентство вина Грузии.

В годовом сравнении импорт вина из соседней страны вырос на 40%.

В 2018 году Грузия экспортировала 86,2 млн бутылок вина в 53 страны. Это на 13% больше, чем в 2017 году и рекордный показатель за последние 30 лет.

В прошлом году доходы Грузии от экспорта вина составили 203 млн долларов, увеличившись на 20% в годовом сравнении.

Первую пятерку стран-импортеров грузинского вина возглавляет Россия. В прошлом году эта страна импортировала из Грузии 53 682 627 бутылок вина. Затем идет Украина (10 687 835 бутылок), Китай (6 951 019 бутылок), Казахстан (3 599 143 бутылки) и Польша (3 508 122 бутылки).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook