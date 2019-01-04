Instagram официально подтвердил страницу Azercell

Официальной странице ООО "Azercell Telekom" в Instagram www.instagram.com/azercell был присвоен верифицированный статус (verified). Следует отметить, что компания Azercell, являясь лидером на телекоммуникационном рынке Азербайджана, следуя Правилам Обслуживания и Принципам Сообщества, соответствует всем критериям верификации Instagram. На официальной странице компании Azercell насчитывается более 70 000 подписчиков. Более того, количество подписчиков компании Azercell в социальных сетях, включая официальные страницы Facebook, Twitter и Instagram составляет в целом около 600 000. Абоненты, посредством социальных сетей, получают самые последние новости об инновациях, социальных проектах, тарифах, кампаниях и услугах ООО "Azercell Telecom". Наряду с этим, абонентам предоставляется возможность через социальные сети связаться с центром Абонентских услуг компании, функционирующим 24/7, получить нужную информацию и решить возникшие трудности в самые кратчайшие сроки.

Компания Azercell является первым мобильным оператором Азербайджана, создавшим официальную страницу в социальной сети Facebook в 2008 году, год спустя - в Twitter, а в 2012 году - в Instagram.

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).