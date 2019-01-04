Вице-президент SOCAR примет участие в мероприятии в Париже

4 января 2019 19:10

11 января в столице Франции Париже пройдет мероприятие на тему "Руководящие принципы по снижению эмиссий метана".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ  в SOCAR, мероприятие организуется по инициативе компаний BP, Eni, Equinor, ExxonMobil, Shell, Total и Wintershall, передает Day.Az.

На мероприятии SOCAR представит вице-президент компании по экологии Рафига Гусейнзаде.

Отметим, что глобальное потепление и климатические изменения являются сегодня одной из беспокоящих человечество проблем. В решении подобных вопросов SOCAR придает особое значение международному сотрудничеству.

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