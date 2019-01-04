Азербайджан увеличит экспорт граната

Азербайджан намерен увеличить в 2019 году экспорт граната.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов. По его словам, данный фрукт в настоящее время больше всего экспортируется в страны СНГ, передает Day.Az.

"В Азербайджане в основном выращиваются такие сорта граната, как "Гулейша", "Бала мурсаль", "Гырмызыгабыг" и "Вилеш". Среди этих сортов самым благоприятным с точки зрения хранения в холодильнике и устойчивости к повреждениям при транспортировке является "Вилеш". В мировой практике данный сорт также называется wonderful (прекрасный)", - сказал Гарашов.

Гарашов добавил, что азербайджанские продукты переработки граната продаются во многих странах мира.

"Такие компании, как "Gilan Holding", "Azərsun", "AzNar" və "AzGranata", являющиеся членами ассоциации, экспортируют изготовленную из граната продукцию во многие страны Европы, а также в Канаду и США. Сегодня азербайджанский гранат широко экспортируется в Россию, Грузию и Украину. Экспорт граната в Европу незначительный, однако мы намерены увеличить данный показатель в 2019 году", - добавил председатель ассоциации.