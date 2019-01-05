Индия хочет больше сотрудничать с Азербайджаном в энергосекторе - ДЕТАЛИ

Индийские нефтяные компании желают расширить присутствие в нефтегазовом секторе Азербайджана, сказал Trend посол Индии в Азербайджане Санджай Рана, передает Day.Az.

Посол напомнил, что крупнейшая индийская нефтегазовая компания Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) имеет долю в азербайджанском нефтегазовом месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) (2,31 процента).

"У Индии имеется очень хороший потенциал в этом секторе. Наши компании хотели бы участвовать в развитии других нефтегазовых проектов Азербайджана", - сказал Рана.

Посол отметил, что также существует большой потенциал для сотрудничества в фармацевтике, туризме и других сферах.

Посол подчеркнул, что экономические отношения между странами с каждым годом укрепляются.

"Между нашими странами очень хорошие экономические отношения. У нас хорошая торговля, и она растет с каждым годом. Мы надеемся, что наше экономическое сотрудничество будет расширяться в ближайшие годы", - отметил Рана.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Индией в январе-ноябре 2018 года составил 836,7 миллиона долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 749,1 миллиона долларов. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, товарооборот между странами вырос на 45,9 процента, а экспорт азербайджанской продукции увеличился почти в два раза.