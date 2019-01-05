Азербайджанская нефть значительно подорожала
Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила 58,27 доллара за баррель, что на 1,93 доллара больше показателя четверга. Об этом сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.
На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light четвертого января составила 56,96 доллара за баррель, что на 1,93 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.
Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 52,29 доллара за баррель, что на 0,95 доллара меньше предыдущего показателя.
Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого января составила 55,48 доллара за баррель, что на 4,02 доллара больше предыдущего показателя.
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