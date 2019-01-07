В Азербайджане подешевели эти драгметаллы

7 января 2019 09:53

Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно. Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.

Так, унция золота седьмого января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 9,027 маната, составив 2191,2065 маната, серебра - на 0,02, до 26,8354 маната, унция платины подорожала на 44,3785 маната, до 1409,045 маната, палладия - на 67,1925 маната, до 2224,45 маната.

Название

07.01.2019

04.01.2019

Золото

XAU

2191,2065

2200,2335

Серебро

XAG

26,8354

26,8554

 

Платина

XPT

1409,045

1364,6665

Палладий

XPD

2224,45

2157,2575

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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