Park Cinema начинает новый год с «Крида-2»

8 января в кинотеатре Park Cinema Park Bulvar пройдет закрытая премьера художественного фильма режиссера Стивена Кейпла-младшего "Крид-2". Картина, в главных ролях в которой сыграли Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне, рассказывает о легендарном Рокки Бальбоа, который вместе со своим подопечным Адонисом Кридом, пытается покорить новые вершины. На сей раз их соперники - бывший российский боксер Иван Драго, тренирующий своего сына Виктора. Несколько лет назад Драго-старший убил на ринге отца Крида.

"В некоторых странах этот фильм вышел в прокат под название "Рокки-8", оно и понятно: харизма Сильвестра Сталлоне и легенда о самом Рокки делают свое дело. Мы очень рады, что начинаем новый год с показа именно этой картины - с 10 января "Крид-2" выйдет в общий прокат", - сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

Park Cinema - самая технологичная сеть кинотеатров в Азербайджане. В ее составе зал IMAX 3D во Flame Towers, зал LaseR в Park Bulvar, зал BirKart Dolby Atmos в Metropark.

Только Park Cinema предлагает азербайджанским зрителям возможность посмотреть фильмы в формате IMAX 3D.



Приобрести билеты на сеансы можно через сайт сети (www.parkcinema.az) и приложений для iOS и Android.