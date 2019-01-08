Официальный курс маната на 8 января
8 января 2019 08:30 143
Официальный курс маната по отношению к доллару на 8 января 2019 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
Узнавайте лучший курс валют в обменниках Баку на AZN.DAY.AZ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
7 января 19:02 406
Стало известно, когда в Дубае откроется Торговый дом Азербайджана
7 января 14:50 717
Сколько газа добыл Азербайджан с месторождения "Шах Дениз" - ФОТО
7 января 13:38 752
Реконструирован энергоблок Мингячевирской ТЭС «Азербайджан»
7 января 12:50 380
Центробанк Азербайджана привлек 350 миллионов
7 января 11:25 353
Park Cinema начинает новый год с «Крида-2»
-
7 Янв. 12:05 9 540
-
7 Янв. 09:41 7 592
-
7 Янв. 18:05 6 148
-
7 Янв. 09:50 5 226
-
7 Янв. 14:46 4 808