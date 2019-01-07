Стало известно, когда в Дубае откроется Торговый дом Азербайджана

Планируется, что Торговый дом Азербайджана в Дубае откроется 10 января, сообщили в понедельник Trend в министерстве экономики Азербайджана, передает Day.Az.

Как сообщили в ведомстве, в открытии Торгового дома примет участие азербайджанская делегация.

Напомним, что торговый представитель Азербайджана в Дубае Эльнур Алиев ранее сказал Trend, что в Торговом доме будет действовать специальный информационный офис, где любой желающий сможет получить более подробную и интересующую его информацию по Азербайджану, в том числе по сфере туризма.

По его словам, открытие Торгового дома будет способствовать увеличению экспорта в ОАЭ продукции ненефтяного сектора, продвижению азербайджанских товаров и расширению двусторонней торговли между странами.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь - ноябрь 2018 года товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ составил 48,84 миллиона долларов, что на 50,8 процента превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом экспорт из Азербайджана в ОАЭ составил 19,16 миллиона долларов (рост на 31 процент), а импорт - 29,68 миллиона долларов (рост на 67,1 процента).