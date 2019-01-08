SOCAR расширяет сферу деятельности в Грузии

SOCAR Georgia (грузинская "дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) изучает опыт зарубежных дистрибуционных компаний для осуществления инновационного скачка в развитии, сообщили Trend в компании, передает Day.Az.

В компании пояснили, что эти работы связаны с реформами, которые проводятся в Грузии после подписания с Евросоюзом соглашения об ассоциации.

"Соглашение предусматривает приведение грузинского законодательства в соответствие с европейскими нормами. Одним из первых, добавили в компании, реформы начались в энергетической сфере", - сказали в компании.

Как сообщили в SOCAR Georgia, сегодня одной из наиболее привлекательных мировых тенденций является концепция умных городов и коммунальный сектор - составная часть этой концепции.

"За последние годы наша компания уже инвестировала в развитие различных современных решений, запуск которых запланирован на 2019 год. Среди них можно отметить географическую информационную систему [система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о необходимых объектах], систему управления взаимоотношениями с клиентами, мобильные приложения для полевых работников на базе Android, платформу для дистанционного обучения специалистов и другие", - сказали в компании.

В SOCAR Georgia отметили, что в 2019 году также планируется открыть большой многофункциональный комплекс в Терджола.

"Комплекс будет реализовывать все виды топлива (дизельное топливо, бензин, CNG, LPG, быстрое зарядное устройство для электромобилей), здесь будут расположены магазины и международные бренды быстрого питания, такие как Wendy's и Dunkin' Donuts", - сказали в компании.

В компании также сообщили, что в последние годы SOCAR Georgia интенсивно росла, увеличивая свое присутствие на рынке, и этот рост продолжится в будущем, но уже не такими темпами, так как уровень проникновения в Грузии приблизился к 78 процентам.

Также на рынке нефтепродуктов в 2019 году компания планирует сосредоточиться на увеличении доли премиальных продуктов в портфеле продаж и значительно расширить нетопливный бизнес с брендом Way Mart.

В январе-ноябре 2018 года общий объем инвестиций SOCAR Georgia составил 57,38 миллиона долларов.

Отметим, что компания SOCAR экспортирует в Грузию газ, добываемый на азербайджанских месторождениях за счет собственных средств без участия иностранных компаний. Помимо этого Грузия ежегодно получает от Азербайджана газ, добываемый на морском месторождении "Шах Дениз" с участием SOCAR и иностранных компаний.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию, как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.