Азербайджанская нефть подорожала
Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в понедельник составила 59,69 доллара за баррель, что на 1,42 доллара больше показателя пятницы. Об этом сообщил Trend во вторник источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.
На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light седьмого января составила 58,39 доллара за баррель, что на 1,43 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.
Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 55,15 доллара за баррель, что на 2,86 доллара больше предыдущего показателя.
Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого января составила 57,04 доллара за баррель, что на 1,56 доллара больше предыдущего показателя.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Официальный курс маната на 8 января
Стало известно, когда в Дубае откроется Торговый дом Азербайджана
Сколько газа добыл Азербайджан с месторождения "Шах Дениз" - ФОТО
Реконструирован энергоблок Мингячевирской ТЭС «Азербайджан»
-
7 Янв. 12:05 10 434
-
7 Янв. 18:05 7 472
-
7 Янв. 14:46 5 098
-
7 Янв. 11:38 4 738
-
7 Янв. 19:00 4 275