Облегчающая вашу жизнь технология в “Hünər Qüllələri” - ВИДЕО

"Hünər Qüllələri", спроектированные согласно основному плану Баку Белого Города, продолжают затмевать конкурентов своей особенной концепцией. "Hünər Qüllələri", в построении которых используются самые передовые технологии строительства, представляют новейшую систему по обеспечению жителей комфортом на самом высоком уровне. Таким образом, в здании будут установлены самоочищающиеся мусоропровода с целью систематичного сбора всех бытовых отходов в едином центре. Оснащенные автоматизированной химической чисткой и специальной вакуумной системой провода имеют функцию регулярной самоочистки. Специализированная вакуумная система, в свою очередь, стремительно спускает отходы вниз по проводу и припятствует распространению запаха в окружающую среду. Двери от проводов открываются поочередно. Следовательно, двери не могут открываться одновременно на двух этажах. Это предусмотрено с целью обеспечения безопасности жителей. Установление мусоропроводов в специальных местах, предназначенных для них, обеспечивает чистоту и комфорт здания. В здании также будут отведены служебные балконы для моторов кондиционеров. Эти балконы, гармонирующие с внутренним дизайном здания и не входящие в площадь продажи, будут отданы в пользование жителям на всех этажах.

Девиз "Hünər Qüllələri": "1 квартира от вас, 14 дополнительных комнат от нас!". Наиболее привлекательной особенностью данного проекта является впервые применение в Азербайджане системы Flexhouse. Целью системы Flexhouse, запатентованной Huner Group, является "добавление" всех тех видов комнат, о которых вы мечтали иметь у себя в квартире, но не имели возможности размещения. Таким образом, каждый, кто получит жилье в "Hünər Qüllələri", также будет иметь возможность использовать 14 различных типов служебных помещений. Предназначенная только для жителей система Flexhouse включает в свои услуги: детскую площадку, игровую комнату, кинотеатр с особой звуковой и визуальной системой, для просмотра фильмов с семьей и друзьями, караоке-зал, который может выявить ваш вокальный талант, музыкальную комнату, где вы можете играть на различных инструментах, комнату для вечеринок, предназначенную для празднования ваших особенных дней с друзьями и семьей, игровую комнату PlayStation, незаменимое развлечение для молодежи, гостевую комнату, в которой вы можете легко принять и разместить своих гостей, фитнес-зал, чтобы укрепить свое здоровье, специальную кухню, оборудованную всей техникой, с помощью которой вы сможете продемонстрировать гостям свое мастерство и вкусные блюда, крытую мини-футбольную и баскетбольную площадки, бильярдную, большую рабочую комнату, для комфортной работы нескольких человек одновременно, комнату, предназначенную для водителей служебных автомобилей, жителей здания, а также их посетителей и прачечную, состоящую из оборудований для стирки, сушки и глажки.

2 пентхауса и 168 апартаментов премиум-класса, размещенных, начиная с 3-го этажа 20-этажных зданий, с предоплатой в размере 30% и беспроцентным кредитом до 36 месяцев, полностью отремонтированные и оформленные в самом изящном дизайне, ждут своих клиентов. Любой, желающий приобрести квартиру в "Hünər Qüllələri", может обратиться в наш офис для очного ознакомления как с квартирами, так и с комнатами Flex. В нашем офисе по продажам Вас ждут образцы квартир и комнат Flex. Вы можете стать владельцем премиум-квартир в "Hünər Qüllələri" и воспользоваться всеми спектрами услуг, обратившись к нам.

Адрес: Баку Белый Город, район Парка

Телефон: (012) 409 00 44

(050) 409 00 44

Web: www.hunergroup.az

Электронная почта: hq@hunergroup.az

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