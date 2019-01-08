Новое назначение в азербайджанском банке
8 января 2019 12:49 377
Член правления Amrah Bank Наджаф Джафарли покинул должность. Об этом сообщили Trend во вторник в банке, передает Day.Az.
Согласно информации, его на этом посту сменил Вюсал Мусаев.
Отметим, что Amrahbank начал свою деятельность в 1993 году. По итогам третьего квартала 2018 года активы банка составили 207,04 миллиона манатов, депозитный портфель - 161,5 миллиона манатов. Совокупный капитал Amrahbank достиг 24,7 миллиона манатов.
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