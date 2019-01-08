3581 детей воспользовались услугами «Азербайджанской Детской Горячей Линии» в 2018 году

"Детская Горячая Линия", созданная при поддержке ООО "Azercell Telecom" в 2010 году в целях защиты детей и их прав, представила отчет по итогам прошлого года. Следует отметить, что за 2018 год в Горячую Линию поступило 3581 обращений, из которых 1909 касались вопросов образования, 426 психологических проблем, 235 социальных вопросов, 497 юридических вопросов, 177 проблем со здоровьем и 337 прочих проблем. 1432 обращений поступило по внутригородским телефонам, 1995 по мобильным телефонам и 54 по СМС.

Согласно результатам анализа поступивших звонков, основной причиной беспокойств и психологических проблем у детей часто является слабая осведомленность родителей в этой области. В частности, родителей волнуют такие факторы, как интровертность, страх и агрессия у детей, которые свойственны детям школьного возраста. В то же время в Горячую Линию поступило множество звонков от подростков, страдающих по причине межличностных конфликтов. Причиной конфликтов являются разногласия между подростками, а также недопонимания между подростками и их родителями

Отметим, что основным принципом службы "Детской Горячей Линии" является конфиденциальность. Вся информация, поступающая в службу, хранится в строгой конфиденциальности.

Основной целью "Детской Горячей Линии" является оказание социальной, психологической и юридической помощи, эмоциональной поддержки каждому ребёнку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, предоставление ему совета по преодолению трудностей и решению проблем, и при необходимости направление ребёнка в соответствующие реабилитационные центры.

Необходимо отметить, что предлагаемая услуга предназначена для решения проблем детей из государственных детских учреждений, детей, живущих и работающих на улице, детей, подвергшихся эксплуатации и насилию, столкнувшихся с психологическими и эмоциональными проблемами, детей с ограниченными физическими и умственными способностями, детей из социально неблагополучных семей, а также детей, имеющих проблемы с законом и нуждающихся в особой заботе и защите. Отметим также и то, что в течение 8 лет своей деятельности в службу Азербайджанской "Детской Горячей Линии" поступило 36 289 обращений.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook