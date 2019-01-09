Новое назначение в Агентстве развития МСБ Азербайджана

В Азербайджане внесено изменение в решение о создании Координационной группы, постоянно функционирующей при Агентстве развития малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана. Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

По решению, в документе слова "Шахин Алескеров - начальник Управления таможенных выплат Главного управления финансово-тарифного и валютного контроля Аппарата Государственного таможенного комитета" заменены словами "Тариэль Алвердиев - начальник Управления таможенных выплат Главного управления по выплатам и регулированию таможенных тарифов Аппарата Государственного таможенного комитета".

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