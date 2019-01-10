В Азербайджане подорожали эти драгметаллы
Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане повысились. Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.
Так, унция золота десятого января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 23,171 маната, составив 2202,8515 маната, унция серебра подорожала на 0,2096, до 26,772 маната, платины - на 6,4345 маната, до 1405,492 маната, палладия - на 34,459 маната, до 2238,526 маната.
|
Название
|
10.01.2019
|
09.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2202,8515
|
2179,6805
|
Серебро
|
XAG
|
26,772
|
26,5624
|
Платина
|
XPT
|
1405,492
|
1399,0575
|
Палладий
|
XPD
|
2238,526
|
2272,985
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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