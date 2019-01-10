Микроволновые печи Samsung – лучший помощник

Кто же не любит праздники? Но подготовка к ним и само празднование отнимает много сил. Сначала мы очень много готовим, а затем еще несколько дней после праздника доедаем все приготовленное. Поэтому особенно в дни после праздника хочется "простой" еды, которая не требует много сил в приготовлении и не нагружает пищеварительную систему. В этом вам смогут помочь микроволновые печи Samsung.

Новое поколение микроволновых печей от корейской кампании оснащено инновационной технологией трехмерного распределения микроволн. Эта система позволяет готовить пищу в более оптимальных условиях, нагревая ее равномерно и тщательно. Основной особенностью трехмерной технологии является добавление к основной мощной апертурной антенне двух дополнительных щелевых излучателей, обеспечивающих широкое распространение волн. Именно совместное действие трех антенн гарантирует равномерное распределение микроволн внутри печи и, соответственно, по поверхности блюд. Говоря простым языком, в обычных микроволновых печах разогрев и готовка осуществляется посредством одной антенны, т.е. разогревается какая-то определенная "точка" в печи. А благодаря Triple Distribution System (системе трехмерного распределения микроволн) волны распределяются по камере, создавая своеобразный "душ", накрывая всю площадь печи. В результате разница температур на различных участках блюда сводится к минимуму и нет "холодных" и "перегретых" участков. Таким образом вы тратите меньше сил и времени на безупречный результат.

Также в микроволновых печах Samsung присутствует готовое меню для приготовления уже заранее "подготовленных" блюд. Печь поддерживает широкий спектр блюд, начиная от каш, заканчивая запеченным лососем. А благодаря специальному био-керамическому покрытию, микроволновая печь чистится очень легко. Любые остатки жира и еды можно вычистить без особых усилий. Также поверхность защищена от царапин, что позволит вашей печи сохранить "первозданный" вид на долгое время.

После праздников всегда хочется подольше отдохнуть, поэтому поручите готовку микроволновым печам Samsung.