В Kapital Bank состоялся выпускной день проекта «Könüllülər» для пенсионеров

Как сообщалось ранее, Kapital Bank запустил новый проект "Könüllülər" ("Добровольцы") для молодых стажеров. В рамках проекта молодые люди приняли участие в программе стажировки в филиалах Kapital Bank и приобрели знания в сфере банковских услуг.

В прошлом году в связи с 1 октября - Международным Днем пожилых людей - в рамках этого проекта также пенсионеры обслуживали клиентов банка в столичных филиалах. Добровольцы трехмесячного проекта были отобраны среди членов центра пенсионеров "Yaşa" ("Живи").

9 декабря состоялся выпускной день пенсионеров, работающих в филиалах на добровольной основе. Участникам были вручены соответствующие сертификаты и подарки. Пенсионеры, которые принимали участие в программе "Könüllülər", в основном обслуживали пожилых клиентов и помогали им в осуществлении банковских операций. Цель проекта заключалась в том, чтобы повысить уверенность в себе пожилых людей именно за счет их обслуживания пенсионерами.

Следует отметить, что организованный инициативной группой "Üçüncü Bahar" при поддержке Kapital Bank центр для пенсионеров "Yaşa" функционирует при Министерстве труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханов, ул. Я. Алиева, 1). В настоящее время более 300 человек являются активными членами центра и на каждый из тренингов присоединяется около 40-50 человек.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.