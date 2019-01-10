Сколько выплатили компенсаций вкладчикам закрывшиеся в Азербайджане банки

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) по состоянию на первое января 2019 года выплатил вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank, Royal Bank, DemirBank и Bank Standard компенсации на 824,3 миллиона манатов. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд, передает Day.Az.

Перечень закрывшихся банков и объем выплаченных компенсаций на первое января:

Банки Размер выплаченных компенсаций (в млн манатов) Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%) Parabank 43,2 98 Zaminbank 72,5 99 Kredobank 27,9 99,6 Dekabank 3,1 99 Atrabank 14,4 98 Кавказский банк развития 2 96 Bank Standard 438,6 99 United Credit Bank 1,8 88 Bank of Azerbaijan 24,2 97 Ganjabank 0,98 94 Texnikabank 120,4 98 Demirbank 61,98 98 Royal Bank 13,2 89

Напомним, что прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Bank of Azerbaijan был приостановлен с 27 января, Gandjabank - с четвертого февраля, а Texnikabank - с 12 февраля 2016 года. Прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Kredobank, Parabank, Dekabank и Zaminbank приостановлен с первого августа, Кавказского банка развития и Atrabank - с 22 августа 2016 года, а Bank Standard - c 10 октября 2017 года.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

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