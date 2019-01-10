Азербайджан и Турция наладят совместное производство

Научные учреждения Азербайджана и Турции совместно разработают регистраторы, применяемые в различных сферах промышленности. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА).

Договоренность в связи с этим достигнута между Центром стратегических научных исследований и Институтом радиационных проблем НАНА и Центром применения и исследования детекторов ядерной радиации Университета Абант Иззет Байсал Турции.

Во время встречи между сторонами приняли участие сотрудник Центра стратегических научных исследований НАНА, доктор философии по физике Фарид Ахмедов и сотрудник Института радиационных проблем НАНА, доктор философии по физике Гадир Ахмедов, а также директор Центра применения и исследования детекторов ядерной радиации Университета Абант Иззет Байсал профессор Эрджан Йылмаз.

Также во время встречи была достигнута договоренность по совместной разработке PİN фотодиодов, детектора альфа-излучения и нейтронного детектора Центром стратегических научных исследований НАНА и Центром применения и исследования детекторов ядерной радиации. Было сказано, что такого рода регистраторы будут применяться в дозиметриях, спектроскопии, в физике низких и высоких энергий, в различных сферах безопасности и промышленности.

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