Официальный курс маната на 11 января
11 января 2019 08:30 57
Официальный курс маната по отношению к доллару на 11 января 2019 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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