Так мы ценим своих детей - ФОТО - ВИДЕО

Запатентованная Huner Group система Flexhouse впервые в Азербайджане применяется в "Hünər Qüllələri". С приобретением Вами квартиры, эта система также дает Вам шанс пользоваться 14 различными видами служебных комнат. Одной из таких комнат, используемых в качестве специальной зоны, прилагающейся к Вашему дому, является детский игровой зал. Наша цель- избавить Вас от дополнительной игровой комнаты, игрушек а также от лишнего шума в Вашей квартире. В этом игровом зале есть все условия, чтобы Ваши дети могли свободно развлекаться: игрушки разных цветов и величины, доска для рисования, детские скалодромы и каток у входа. Все игрушки и приспособления изготовлены из экологически чистых материалов и отвечают всем санитарно-гигиеническим нормам. Пока вы заняты своими личными делами, вы можете с уверенностью оставить своих детей в этой комнате. Более того, комната оснащена камерой наблюдения. Пусть самым надежным местом, где Вы можете спокойно оставить ребенка, станет игровая комната в здании вашего дома. Став владельцем квартиры в Hünər Qüllələri, Вы тоже сможете воспользоваться 14 видами наших услуг, включая и детский игровой зал.

На каждом этаже "Hünər Qüllələri", начиная с 3-го, расположено по 5 квартир, что составляет в общей сложности 168 квартир "премиум класса" и 2 "пентхауса". Эти апартаменты, с предоплатой в размере 30% и беспроцентным кредитом до 36 месяцев, предоставляются клиентам полностью отремонтированными и оформленными в самом изящном дизайне. Каждый, желающий приобрести квартиру, может очно ознакомиться как с квартирами так и с комнатами Flex в нашем офисе. Итак, в нашем офисе по продажам Вас ждут образцы квартир и комнат Flex.

Адрес: Баку Белый Город, район Парка

Телефон: (012) 409 00 44

(050) 409 00 44

Web: www.hunergroup.az

Электронная почта: hq@hunergroup.az

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