Проект TAP привлек миллиарды евро
Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) успешно завершил финансовое закрытие проекта по итогам 2018 года, получив 3,9 миллиарда евро. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консорциум.
"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), признав важный вклад TAP в повышение безопасности энергоснабжения в Европе, выделил 700 миллионов евро на реализацию этого проекта. ЕИБ приветствует продолжающееся тесное сотрудничество между всеми партнерами по проекту", - сказал вице-президент Европейского инвестиционного банка Эндрю Макдауэлл, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщается, финансирование предоставляется группой из 17 коммерческих банков, наряду с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Часть финансирования покрывается экспортными кредитными агентствами - Bpifrance, Euler Hermes и Sace.
Новость обновляется
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
10 Янв. 22:07 11 532
-
10 Янв. 15:05 10 556
-
10 Янв. 19:28 7 834
-
10 Янв. 15:35 5 725
-
12:07 3 817