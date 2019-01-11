Проект TAP привлек миллиарды евро

Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) успешно завершил финансовое закрытие проекта по итогам 2018 года, получив 3,9 миллиарда евро. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консорциум.

"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), признав важный вклад TAP в повышение безопасности энергоснабжения в Европе, выделил 700 миллионов евро на реализацию этого проекта. ЕИБ приветствует продолжающееся тесное сотрудничество между всеми партнерами по проекту", - сказал вице-президент Европейского инвестиционного банка Эндрю Макдауэлл, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщается, финансирование предоставляется группой из 17 коммерческих банков, наряду с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Часть финансирования покрывается экспортными кредитными агентствами - Bpifrance, Euler Hermes и Sace.

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