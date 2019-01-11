Nar запустил сеть 4G в Нафталане

Nar - самый молодой мобильный оператор страны - продолжает быстрыми темпами расширять свою высококачественную сеть 4G по всей стране. Очередным областным центром, где была запущена сеть 4G, стал Нафталан. Отныне жители Нафталана могут пользоваться качественными и высокоскоростными услугами мобильной связи.

В течение последних трех месяцев оператор запустил почти 340 станций 4G и около 26 станций, оснащенных технологией 3G. Известный особым вниманием к регионам страны, оператор Nar предоставляет свои услуги 4G не только в Баку и Абшероне, но и в регионах, городских и районных центрах. 72% пользователей сети 4G оператора Nar проживают в Баку, в то время как 25% пользователей приходится на регионы страны. За последние 3 месяца сеть 4G была установлена в таких областных центрах как Агдаш, Агджабеди, Агстафа, Агсу, Астара, Барда, Бейлаган, Биласувар, Джалилабад, Дашкесан, Гедабек, Гянджа, Гейгел, Гаджигабул, Имишли, Исмаиллы, Кюрдамир, Ленкорань, Лерик, Масаллы, Мингячевир, Нафталан, Нефтчала, Огуз, Гах, Газах, Габала, Саатлы, Сабирабад, Шеки, Шамахы, Ширван, Шамкир, Тартар, Товуз, Ярдымлы, Евлах. Тем самым, число регионов, охваченных сетью 4G от Nar, превысило 45.

В течение 2018 года оператор запустил почти 790 станций 4G и более 160 станций, оснащенных технологией 3G. В результате работ по оптимизации в настоящее время число базовых станций 4G по стране превышает 1720. Количество базовых станций 3G превышает 2670.

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7300 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).