Самир Шарифов: Продолжение в 2019 году реформ внесёт большой вклад в развитие экономики и повышение благосостояния азербайджанского народа
12 января 2019 07:07 161
Реформы, которые будут продолжены в 2019 году, внесут большой вклад в развитие экономики и повышение благосостояния азербайджанского народа.
Об этом, в частности, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в пятницу в ходе выступления на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11 января 17:22 476
Официальный курс маната на 14 января
11 января 16:28 746
Хошбахт Юсифзаде награжден орденом ООН - ФОТО
11 января 15:37 292
Nar запустил сеть 4G в Нафталане
11 января 14:54 2 105
Назначен новый глава "ЛУКОЙЛ-Азербайджан"
-
11 Янв. 12:07 9 949
-
11 Янв. 16:10 6 828
-
11 Янв. 22:23 5 289
-
11 Янв. 08:50 4 408
-
11 Янв. 16:45 4 146