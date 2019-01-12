Сахиль Бабаев: Внебюджетный сектор обеспечил в 2018 году более половины взносов на соцстрахование

12 января 2019 07:10

В прошлом году было собрано на 246 миллионов манатов больше взносов на обязательное государственное социальное страхование, чем в 2017 году, и этот показатель составил 2,332 миллиарда манатов.

Об этом, в частности, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в пятницу в ходе выступления на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сборы с внебюджетного сектора превысили 1,494 миллиарда манатов, что превышает показатель позапрошлого года на 152 миллиона манатов, а прогноз - на 6,1 процента или на 86 миллиона манатов", - сказал министр.

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