Минувший год стал весьма удачным для азербайджанской экономики

Минувший 2018 год оказался весьма удачным для азербайджанской экономики. Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Руфат Гулиев, передает Day.Az.

По словам депутата, в 2018 году Азербайджан определил развитие малого и среднего бизнеса в качестве одного из приоритетов.

"В минувшем году в Азербайджане была введена категория "микробизнес", что является важным шагом. В дальнейшем будут введены определенные привилегии для развития микробизнеса. Реформы еще не завершены, они продолжаются, углубляются и расширяются", - сказал Гулиев, отметив, что целью реформ является создание устойчивого класса микро, мелких и средних предпринимателей.

Депутат отметил, что малый бизнес является важной частью экономики всех развитых стран.

"Например, удельный вес продукции и услуг, производимой малым и средним бизнесом, достигает 70 процентов ВВП в Японии и США, а в Европе до 65 процентов. Азербайджан сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева взял курс на развитие и расширение малого и среднего бизнеса. В ближайшее время возможно доведение до 50 процентов доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны", - сказал Гулиев.

По мнению депутата, открытие в 2018 году 118 тысяч рабочих мест в Азербайджане связано с улучшением бизнес-климата, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства.

"Можно с уверенностью сказать, что с каждым годом бизнес-климат в Азербайджане будет становиться более благоприятным. Помимо этого, Азербайджан реально решил вопросы финансовой системы, связанные с валютными поступлениями и ростом валютных резервов. Это очень отрадно, что валютные резервы Азербайджана в 2018 году достигли 45 миллиардов долларов США", - сказал Гулиев.

Депутат отметил, что авторитетный мировой финансовый институт - Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2019 году на уровне 3,6 процента, добавив, что в 2018 году рост экономики Азербайджана составил 1,4 процента.

"Если у них такой прогноз, значит, они благоприятно оценивают возможности азербайджанской экономики. Залог успеха 2019 года опирается на то, что было создано и развито в 2018 году. Курс, взятый на отход от нефтяной сферы в направлении развития ненефтяного сектора, углубляется и расширяется и уже ощущаются плоды этой работы, в частности, в изменении удельного веса ненефтяного сектора в общем экспорте", - сказал депутат, добавив, что в Азербайджане сокращается наличный оборот, увеличивается доля безналичных расчетов, что способствует повышению прозрачности экономики и является положительным макроэкономическим фактором.

В заключении депутат отметил, что в Азербайджане также развивается сельское хозяйство с достаточно хорошими темпами, что позволяет снизить валютные расходы страны на импорт продукции.