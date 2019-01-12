Открылся авиарейс Тебриз-Баку-Тебриз
12 января 2019 17:37 225
С января иранская компания İran AİR начала осуществлять полеты по маршруту Тебриз-Баку-Тебриз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. Самолет по местному времени вылетает из Тебриза в Баку в 09.40 и в тот же день в 19.50 возвращается из Баку в Тебриз.
Стоимость билета в один конец составляет 115, а в два конца - 215 манатов.
Рейсы выполняются самолетами типа ATR.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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