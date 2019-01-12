Открылся авиарейс Тебриз-Баку-Тебриз

12 января 2019 17:37

С января иранская компания İran AİR начала осуществлять полеты по маршруту Тебриз-Баку-Тебриз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. Самолет по местному времени вылетает из Тебриза в Баку в 09.40 и в тот же день в 19.50 возвращается из Баку в Тебриз.

Стоимость билета в один конец составляет 115, а в два конца - 215 манатов.

Рейсы выполняются самолетами типа ATR.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az