Открылся авиарейс Тебриз-Баку-Тебриз

С января иранская компания İran AİR начала осуществлять полеты по маршруту Тебриз-Баку-Тебриз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. Самолет по местному времени вылетает из Тебриза в Баку в 09.40 и в тот же день в 19.50 возвращается из Баку в Тебриз.

Стоимость билета в один конец составляет 115, а в два конца - 215 манатов.

Рейсы выполняются самолетами типа ATR.