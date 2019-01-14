Азербайджан будет поставлять солнечные панели в Германию

В ближайшем будущем, солнечные панели азербайджанского производства будут поставляться в Германию. Об этом, как передает Day.Az, сказал в понедельник Trend главный технолог компании Azguntex Низами Аскеров.

Главный технолог отметил, что производимые в компании панели отличаются высоким качеством и имеют международный сертификат TUV.

Аскеров также отметил, что ведутся переговоры по поставкам продукции Azguntex в Турцию, Иран, ОАЭ, Грузию.

Отметим, что ранее предприятие производило панели мощностью в 250 ватт. После модернизации их мощность вырастет до 300-330 ватт. Новые образцы смогут аккумулировать больше солнечной энергии за счет замены старых трехшинных моделей фотоэлектрических элементов на новые высокопроизводительные пятишинные элементы. После завершения модернизации, совокупная годовая мощность производимой на заводе продукции вырастет c 25 до 60-65 мегаватт. На предприятии будут функционировать две линии, производящие по 100 тысяч панелей в год.

Завод компании Azguntex был введен в строй в апреле 2012 года. Срок эксплуатации производимых солнечных панелей составляет 30-40 лет.

В настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС. Например, норвежская компания DNV GL поможет создать в Азербайджане систему поддержки и правовую базу в секторе альтернативной энергетики.

Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне 5000 мегаватт. На энергию ветра приходится 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане превышает 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.