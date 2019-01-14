Назначен региональный директор ЕБРР по Южному Кавказу

Катарина Бьорлин Хансен назначена региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Южному Кавказу. Об этом сообщили в понедельник Trend в местном представительстве банка, передает Day.Az.

Как отметили в банке, на этом посту Хансен заменит Бруно Балванера, которого назначили управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии.

"На своей новой должности Хансен будет руководить деятельностью банка в Азербайджане, Грузии и Армении и будет содействовать дальнейшему развитию их экономики посредством инвестиций, консультирования малого бизнеса и поддержки реформ", - сказали в ЕБРР.

Напомним, что Хансен присоединилась к ЕБРР в 2006 году и первоначально отвечала за деятельность банка в области муниципальной инфраструктуры в Центральной Азии, на Южном Кавказе, в Беларуси и Молдове до 2016 года.

Отметим, что Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк инвестировал свыше 2,8 миллиарда долларов в 161 проект в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом 68 процентов инвестиций приходятся на частный сектор.

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