Вот когда в Азербайджане начислят пенсии за январь

"В ближайшие дни будет обеспечено финансирование пенсий".

Об этом в заявлении Report сказал пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты населенияФазиль Талыбов, передает Day.Az.

По его словам, в Азербайджане пенсионные выплаты по всем месяцам выплачиваются своевременно: "В то же время, как и ранее, в январе текущего года в связи с началом нового бюджетного года проводится процесс распределения сметы расходов. Данный процесс, носящий технический характер, почти завершился и в ближайшие несколько дней будет обеспечено финансирование пенсий".

"Для информации сообщим, что пенсионные выплаты каждого месяца выдаются в течение данного месяца. И сейчас пенсии за январь будут полностью выплачены в этом месяце", - отметил Ф.Талыбов.