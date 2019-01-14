Вот когда в Азербайджане начислят пенсии за январь

14 января 2019 20:54

"В ближайшие дни будет обеспечено финансирование пенсий". 

Об этом в заявлении Report сказал пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты населенияФазиль Талыбов, передает Day.Az

По его словам, в Азербайджане пенсионные выплаты по всем месяцам выплачиваются своевременно: "В то же время, как и ранее, в январе текущего года в связи с началом нового бюджетного года проводится процесс распределения сметы расходов. Данный процесс, носящий технический характер, почти завершился и в ближайшие несколько дней будет обеспечено финансирование пенсий". 

"Для информации сообщим, что пенсионные выплаты каждого месяца выдаются в течение данного месяца. И сейчас пенсии за январь будут полностью выплачены в этом месяце", - отметил Ф.Талыбов. 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az