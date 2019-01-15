Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за 2018 год

Активы Kapital Bank на 1 января 2019 года составили 3,7 миллиарда манат. Объем кредитного портфеля Банка достиг 1,5 миллиарда манат.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 января 2019 года составила 2,9 миллиарда манат. Сумма вкладов населения составила 1,2 миллиарда манат.

На 1 января 2019 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 342 миллиона манат, а обычные и привилегированные акции 225,8 миллиона манат.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.