Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за 2018 год
Активы Kapital Bank на 1 января 2019 года составили 3,7 миллиарда манат. Объем кредитного портфеля Банка достиг 1,5 миллиарда манат.
Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 января 2019 года составила 2,9 миллиарда манат. Сумма вкладов населения составила 1,2 миллиарда манат.
На 1 января 2019 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 342 миллиона манат, а обычные и привилегированные акции 225,8 миллиона манат.
Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.
Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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