Грандиозные амбиции азербайджанских промышленников - ИНТЕРВЬЮ

В течение прошлого года Азербайджанская промышленная корпорация (АПК) осуществила ряд важных мер, направленных на увеличение производства и повышение качества промышленной продукции, а также на улучшение материального благосостояния населения путем создания новых рабочих мест.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор АПК Камран Набизаде, передает Day.Az.

В настоящее время, отметил гендиректор, при АПК создано 17 дочерних компаний, действующих в ненефтяном секторе, в том числе ООО "Азерхлопок АПК" ("Azərpambıq ASK"), ООО "Азершелк" ("Azəripək"), ООО "Азералюминий" ("Azəralüminium"), ООО "АПК Стекло" ("ASK Şüşə"), ООО "Азертабак АПК" ("Azərtütün ASK") и другие. При этом, как отметил глава АПК, число дочерних компаний будет увеличено. В этом направлении сейчас ведется работа, добавил он.

По словам Набизаде, основная цель АПК - повышение рентабельности вверенных в ее подчинение предприятий и расширение их производства.

"Это означает создание новых рабочих мест, решение социальных вопросов, увеличение экспорта азербайджанской продукции, а также импортозамещение", - добавил он.

В этих предприятиях, продолжил глава АПК, были внедрены принципы корпоративного управления и система отчетности, что в свою очередь, поможет усилить контроль над притоком финансов, сделать прогнозирование более точным и повысить эффективность инвестиций.

"Благодаря реализации проектов, основанных на современных технологиях, будет возможным производить продукцию, качество которой будет соответствовать международным стандартам, производимая на предприятиях продукция будет поставляться на мировые рынки, спрос на азербайджанскую продукцию в мире вырастет и это поможет увеличить валютные резервы Азербайджана", - сказал он.

По мнению Набизаде, в результате в ближайшее время значительно увеличится покрытие спроса населения за счет внутреннего производства. Также увеличится экспортный потенциал ненефтяной продукции, в том числе производимых в стране алюминия, шелка, хлопкового волокна и вина.

Говоря о проводимых на предприятиях работах, Набизаде отметил, что сейчас готовится пятилетний бизнес-план для "Азертабак АПК", "Азерхлопок АПК" и "Азершелк": "Важное место в этих бизнес-планах займут инвестиционные планы, в которых будут отражены вопросы реконструкции предприятий, обновления технологического оборудования, и таким образом, увеличение производства и повышение качества производимой продукции".

Как отметил Набизаде, одним из приоритетов для АПК также является снижение себестоимости производимых на ее предприятиях товаров. Одним из основных способов снижения себестоимости товаров является уделение особого внимания качеству рабочей силы и культуре производства, считает глава АПК. Решение этих вопросов, добавил он, также поможет преодолеть многие социальные проблемы и повысить материальное благосостояние населения.

Набизаде отметил, что АПК уделяет особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов: "С этой целью готовятся проекты с некоторыми университетами страны, а также рассматривается возможность обучения за рубежом для подготовки специалистов высшего уровня".

Он добавил, что средства для этих целей уже выделены в рамках плана действий на 2019 год.

Гендиректор АПК отметил, что сегодня процесс индустриализации в стране идет быстрыми темпами и социально-экономические реформы, проводимые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, играют исключительную роль в этом процессе.

"В результате стимулирования бизнес-процессов и улучшения инвестиционной среды в будущем экономические процессы в стране будут активизированы", - подчеркнул он.

АПК расширит применение зарубежного опыта в производстве хлопка

Набизаде также рассказал о планах по отдельным предприятиям. В частности, говоря о производстве хлопка, он отметил, что в этой сфере была изменена структура управления, обновлена материально-техническая база, приобретены новые зерноуборочные комбайны.

"В 2018 году "Азерхлопок АПК" было засеяно 29 тысяч гектаров территории в 14 районах, в результате чего была собрана 51 тысяча тонн хлопка. В хлопковой промышленности мы сотрудничаем с такими странами как Турция, Греция, Китай и Австралия. В ближайшие годы мы планируем использовать опыт и других стран", - отметил он.

По словам главы компании, в рамках работ по производству хлопковой продукции в 2019 году планируется создать агропарк в Бардинском районе. Реализация этого проекта уже началась, добавил Набизаде.

В Азербайджане планируется увеличить производство табака

Глава корпорации отметил, что в течение прошлого года были предприняты важные шаги в производстве табака. В частности, согласно официальным статистическим данным, в 2018 году в стране было засеяно 3,4 тысячи гектаров, а у фермеров было куплено более 38 000 табака.

"Особо следует отметить, что при поддержке и непосредственной организации АПК было засеяно 2,35 тысячи гектаров, было получено 20,7 тонн табака. Также 226 фермерам было выплачено 4,3 миллиона манатов. Эти показатели значительно выше показателей 2017 года", - сказал он.

Набизаде подчеркнул, что в Балакенском районе была введена в эксплуатацию сушильная станция, состоящая из 60 камер, отвечающая современным требованиям и стандартам.

"В настоящее время "Азертабак АПК" располагает 236 сушильными камерами, складами и офисами в Балакенском, Загатальском, Гахском и Шекинском районах, а также четырьмя объектами по производству сухого табака с необходимой инфраструктурой и заводом по переработке табака в Загатале", - отметил гендиректор.

Он сказал, что в целом, в "Азертабак АПК" и на его предприятиях и объектах имеется 153 постоянных рабочих места, а в сезонное время временно привлекаются к работам еще 550-600 человек.

"В 2019 году мы намерены объявить международные тендеры с участием ведущих мировых компаний по применению технологий сушки и обработки табака", - добавил он.

В целях наращивания производства табачных изделий, как отметил Набизаде, планируется установить 30 современных сушильных камер в Гахском и Шекинском районах, и уже начаты работы в этом направлении.

На завод по переработке табака "Азертабак АПК" были приглашены представители компаний, производящих оборудование, с которыми состоялись консультации по модернизации, улучшению качества продукции и увеличению производственной мощности, а тажке повышению устойчивости предприятия.

"Кроме того, на предприятии планируется установить дополнительную производственную линию для увеличения ассортимента табачных изделий", - сообщил гендиректор корпорации.

Другим важным аспектом, отметил глава АПК, является привлечение квалифицированных специалистов по выращиванию и сушке табака, а также последующей его обработке.

"Мы уже подготовили специальные тренинги на следующий сезон. В рамках программы планируется организовать тренинги для фермеров и оказывать им поддержку в выращивании табака", - добавил он.

Набизаде также рассказал о международном сотрудничестве. Началось сотрудничество с международными компаниями и специализированными компаниями с целью повышения уровня знаний и навыков сотрудников "Азертабак АПК" в области переработки табака.

"В ближайшее время в Азербайджане приступят к работе высококвалифицированные консультанты из Европы. Одним из методов повышения производительности является правильное выращивание и уборка урожая. Основным моментом здесь является отбор, выращивание и обработка семян, адаптированных к природным условиям Азербайджана, а также использование подходящих технологий для выращивания рассады", - сказал он.

Развитие шелководство в рамках госпрограммы

Говоря об "Азершелк", Набизаде сообщил, что в соответствии с Государственной программой по развитию шелководства на 2018-2025 годы, в прошлом году было поставлено 513 тонн шелкопряда, из 52-55 тонн шелкопряда планируется изготовить шелк-сырец.

"В 2019 году ожидается поставка 1000 тонн шелкопряда. В связи с этим разработана соответствующая программа", - сказал он.

АПК модернизирует предприятия по производству алюминиевой и стекольной продукции

По словам Набизаде, предприятия по производству алюминиевой и стекольной продукции также модернизируются и для них разрабатываются стратегические планы развития.

В частности, благодаря этим работам компания "АПК Стекло", находящаяся на балансе корпорации, пятикратно увеличит производство стекла.

Как отметил Набизаде, в настоящее время ведутся работы по запуску второй производственной линии в первом производственном цеху завода "АПК Стекло". Эта работа, как ожидается, завершится в феврале 2019 года.

Сейчас, продолжил он, завод работает на 40 процентов от проектной мощности и объемы производства составляют 40-45 миллионов единиц стеклянной тары в год. После ввода в эксплуатацию второй линии, производственная мощность завода вырастет до 90 процентов, а объемы производства достигнут 95-100 миллионов стеклянной тары в год.

"На территории завода также ведется строительство склада готовой продукции, который планируется ввести в строй в июле 2019 года. Кроме того, на предприятии строится вторая стеклоплавильная печь, которая позволит расширить производство до 200-210 миллионов единиц стеклянной тары в год", - сказал Набизаде.

По его словам, после сдачи в эксплуатацию второй печи и второй производственной линии будет создано 200-210 дополнительных рабочих мест.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook