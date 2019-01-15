Возобновляются перелёты из Баку в Астрахань - ДАТА
15 января 2019 16:20 610
Перелёты из Баку в Астрахань будут доступны с 16 мая. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на astrakhan-24.ru, на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Сергей Дмитриев.
"В Астрахань в третий раз возвращаются долгожданные азербайджанские птицы на лоукостере BUTA Airways с 16 мая по понедельникам и четвергам", - написал он.
Стоимость билета составит 29 евро.
Напомним, несколько лет назад из столицы Азербайджана в Астрахань летали самолёты. Спустя некоторое время авиасообщение прекратилось из-за нерентабельности перевозок.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
14 Янв. 21:51 19 012
-
14 Янв. 19:15 8 859
-
14 Янв. 20:54 6 417
-
14 Янв. 19:45 4 524
-
14 Янв. 23:30 4 177