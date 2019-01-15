Возобновляются перелёты из Баку в Астрахань - ДАТА

15 января 2019 16:20

Перелёты из Баку в Астрахань будут доступны с 16 мая. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на astrakhan-24.ru, на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Сергей Дмитриев.

"В Астрахань в третий раз возвращаются долгожданные азербайджанские птицы на лоукостере BUTA Airways с 16 мая по понедельникам и четвергам", - написал он.

Стоимость билета составит 29 евро. 

Напомним, несколько лет назад из столицы Азербайджана в Астрахань летали самолёты. Спустя некоторое время авиасообщение прекратилось из-за нерентабельности перевозок. 

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