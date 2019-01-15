Министерство о новом аграрном агентстве

Указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере неотъемлемая часть аграрной политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Напомним, что соответствующим указом Президента Ильхама Алиева от 14 января на базе Государственной фитосанитарной службы, Государственной ветеринарной службы, Государственной службы по регистрации сортов растений и семян и Главной государственной службы по техническому надзору при министерстве сельского хозяйства создано Агентство аграрных услуг.

Проводимые аграрные реформы обеспечивают устойчивое и успешное развитие сельскохозяйственного сектора.

В соответствии с указом на базе четырех структур, находящихся в подчинении министерства сельского хозяйства - Государственной фитосанитарной службы, Государственной ветеринарной службы, Государственной службы по регистрации сортов растений и семян и Главной государственной службы по техническому надзору создано Агентство аграрных услуг.

Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства будет осуществлять организацию и управление ветеринарными и фитосанитарными услугами, контроль над их качеством, координировать деятельность государственных центров аграрного развития в этой области. В обязанности Агентства также вменено регистрация сельскохозяйственной техники, контроль над техникой и оказание услуг в этой сфере посредством Государственных центров аграрного развития (ГЦАР). Другие функции, права и задачи упраздненных структур также передаются новому Агентству.

Создание Агентства обеспечит оптимизацию, гибкое и эффективное управление.

Проводимые реформы позволят применять инновационные решения в аграрном секторе, ускорят переход к электронным услугам, и повысят прозрачность. Благодаря реформам в аграрных услугах будут применяться единые стандарты. Эти шаги сделают государственные услуги более доступными для фермеров. Эти услуги будут оказываться посредством ГЦАР, и Агентство будет координировать их деятельность.

В настоящее время в Центрах фермерам оказываются до 70 услуг по разным видам деятельности, число которых будет расти.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook