Еще в одной стране открылся Торговый дом Азербайджана

Во вторник состоялось открытие Торгового дома Азербайджана в Дубае.

В Торговом доме будет действовать специальный информационный офис, где любой желающий сможет получить более подробную и интересующую его информацию по Азербайджану, в том числе и в сфере туризма, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как ранее сказал Trend торговый представитель Азербайджана в Дубае Эльнур Алиев, открытие Торгового дома будет способствовать увеличению экспорта в ОАЭ продукции ненефтяного сектора, продвижению азербайджанских товаров и расширению двусторонней торговли между странами.

ОАЭ являются одним из четырёх государств, где имеются торгпредства Азербайджана.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-ноябре 2018 года товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ составил 48,84 миллиона долларов, что на 50,8 процента превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом экспорт из Азербайджана в ОАЭ составил 19,16 миллиона долларов (рост на 31 процент), а импорт - 29,68 миллиона долларов (рост на 67,1 процента).

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