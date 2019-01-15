В Вене обсудят азербайджанский мегапроект

Проект "Южный газовый коридор", предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, станет одной из тем Европейской газовой конференции, которая состоится 28-30 января в Вене (Австрия). Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт мероприятия.

В частности, в ходе конференции будут обсуждаться темы под названием "TAP и TANAP: подготовка к приему газа" и "Развитие Южного газового коридора".

Кроме того, одним из вопросов, который будет обсуждаться в ходе мероприятия, станет проект Транскаспийского трубопровода.

Среди других тем конференции - прогнозы по спросу на сжиженный природный газ (СПГ), а также прогнозы спроса на природный газ, развитие коридора "Север-Юг" и другие вопросы.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook