Equinor и SOCAR разрабатывают планы разведки новых месторождений

Норвежская компания Equinor совместно с госкомпанией SOCAR разрабатывают планы для разведочных операций на азербайджанских месторождениях, сказали Trend в Equinor, передает Day.Az.

"Совместно с SOCAR в настоящее время мы разрабатываем планы для разведочных и оценочных работ на месторождениях "Карабах", "Ашрафи", "Дан Улдузу" и "Айпара". Мы не можем на данном этапе огласить детали программы работ", - сказали в компании.

Подводя итоги своей деятельности в Азербайджане в 2018 году, в норвежской компании отметили, что в прошлом году ключевым событием для Equinor стало подписание с SOCAR двух соглашений - risk-service контракт и соглашение о разделе добычи по проектам разработки вышеупомянутых месторождений.

"Эти соглашения представляют собой следующий шаг Equinor в регионе, укрепляют наши позиции и дают больше возможностей для роста. Мы с нетерпением ожидаем начала работы над этими новыми геологоразведочными проектами в сотрудничестве с SOCAR", - сказали в Equinor.

Напомним, что соглашения были подписаны 30 мая 2018 года. Первое соглашение представляет собой risk-service контракт (RSA) по месторождению "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия, второе - соглашение о разделе добычи (PSA) и разведке на перспективных структурах "Дан Улдузу", "Ашрафи" и "Айпара".

Соглашения предусматривают долевое распределение 50 на 50.

Нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Глубина моря на месторождении меняется в диапазоне 250-450 метров. Начальные запасы нефти месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн.

Извлекаемые запасы месторождения "Карабах" оцениваются в 16 миллионов тонн нефти и 28 миллиардов кубометров газа. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Оператором разработки месторождения является SOCAR. Бурение разведочной скважины на "Карабахе" запланировано в 2018 году. Компания ожидает получения первой продукции с месторождения в 2021 году.

Контракт на разработку блока структур "Ашрафи" - "Дан-Улдузу", подписанный в 1997 году между SOCAR (20 процентов), ВР (30 процентов), Unocal (25,5 процента), Itochu (20 процентов) и Delta HESS (4,5 процента), потерял свою юридическую силу седьмого марта 2000 года.

Месторождение "Ашрафи" с запасами в 13 миллиардов кубометров газа и 17 миллионов тонн конденсата было открыто в 1999 году. В рамках разведочных работ на "Ашрафи" были выявлены запасы углеводородов в объеме порядка 20-40 миллионов тонн.

Месторождение "Ашрафи" расположено к северу от Абшеронского архипелага, в 105 километрах к северо-востоку от Баку.