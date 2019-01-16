В Азербайджане подешевело золото
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 16 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,431 маната, составив 2192,6005 маната, серебра - на 0,1644, до 26,4819 маната, платины - на 8,67 маната, до 1359,4475 маната, а унция палладия подорожала на 3,009, до 2257,464.
|
Название
|
16.01.2019
|
15.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2192,6005
|
2195,0315
|
Серебро
|
XAG
|
26,4819
|
26,6463
|
Платина
|
XPT
|
1359,4475
|
1368,1175
|
Палладий
|
XPD
|
2257,464
|
2254,455
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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