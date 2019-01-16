Новое назначение в Агентстве аграрных услуг Азербайджана
Сеймур Мовлаев назначен исполняющим обязанности председателя Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в среду Trend в минсельхозе.
До назначения на эту должность Сеймур Мовлаев был председателем правления ОАО "Агролизинг".
Отметим, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере.
Согласно указу, при министерстве сельского хозяйства на базе Государственной фитосанитарной службы, Государственной ветеринарной службы, Государственной службы по регистрации сортов растений и семян и Главной государственной службы по техническому надзору создается Агентство аграрных услуг.
Агентство будет осуществлять организацию ветеринарных и фитосанитарных услуг и управление ими, контроль за их качеством, координацию деятельности государственных центров аграрного развития в этой области; проводить регистрацию сельскохозяйственной техники, контроль за техникой и осуществлять государственные услуги в этой сфере посредством государственных центров аграрного развития. Численный предел аппарата Агентства - 85 человек.
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