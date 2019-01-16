Центр обслуживания Azercell с новой концепцией теперь в Бакинском Международном Автовокзале - ФОТО

ООО "Azercell Telecom", лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, для оказания оперативных и качественных услуг своим абонентам предоставил в пользование очередной центр обслуживания с новой концепцией в Бакинском Международном Автовокзале. Итак, начиная с 15 января, абоненты смогут воспользоваться здесь всеми услугами компании Azercell, проводить соответствующие операции с номерами, а также подробно ознакомиться с информацией о новых тарифах и кампаниях. Вдобавок каждый пользователь, который приобретет смартфон в течение 7 дней со дня открытия нового центра, получает подарочный баланс на сумму 150 AZN.

Отметим, что Azercell владеет широкой сетью центров обслуживания абонентов по всей стране. В настоящее время в стране 8 офисов обслуживания клиентов, 29 офисов "Azercell Express", с оказанием 3 услуг в одном пункте, 4 центра обслуживания с новой концепцией, 20 магазинов "Azercell Exclusive" и 3 центра обслуживания клиентов в офисах "Asan Xidmət". Отметим, что компания в 2018 году открыла 16 новых магазинов "Azercell Exclusive" в Баку и регионах страны.

Офисы Обслуживания Абонентов Azercell всегда отличались инновационным подходом в сфере оказания услуг клиентам. В 1998 году компания открыла свой первый телефонный центр, функционирующий 24/7, а в 2009 году создала первый региональный телефонный центр в городе Гянджа. Компания Azercell, которая оказывает услуги своим абонентам не только "лицом к лицу", но и онлайн, неоднократно удостаивалась различных наград за успешную деятельность в сфере обеспечения высокого уровня удовлетворенности среди абонентов.

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).