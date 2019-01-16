В Азербайджане началась льготная продажа сельхозтехники

Агентство по аграрным кредитам и развитию приступило к применению новых правил продажи сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, передает Day.Az.

За счет средств агентства была осуществлена первая продажа сельскохозяйственной техники на таких условиях. Продажа была проведена в соответствии с новыми правилами, утвержденными указом Президента Азербайджана "О совершенствовании лизинговой деятельности в аграрной сфере и государственной поддержки сельскому хозяйству".

Сельскохозяйственное предприятие приобрело технику с таможенной стоимостью в 172 тысячи манатов за 68 тысяч манатов, то есть с льготой в 40 процентов. Предприятие внесло первоначальный взнос в 20 процентов от стоимости продажи. Покупатель оставшуюся часть суммы оплатил на основе льготного кредита, взятого у уполномоченной кредитной организации.

Согласно "Порядку использования средств Агентства по аграрным кредитам и развитию при министерстве сельского хозяйства", продажу сельскохозяйственной техники и племенных животных теперь будет осуществлять агентство. До подписания этого указа данные полномочия принадлежали ОАО "Агролизинг".

Отметим, что согласно новым правилам, сельскохозяйственную технику и племенных животных можно приобрести на льготные условиях и с использованием льготных кредитов у любого поставщика или любой уполномоченной организации-кредитора.

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