Авиарейсов между Баку и Пекином станет больше ФОТО

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL), Азербайджанское бюро по туризму и ведущая туристическая компания Китая - ETI-Holidays (Beijing HUAYUAN International Travel Co., LTD) подписали в Пекине трехсторонний меморандум о взаимопонимании, сообщает в среду Trend со ссылкой на AZAL, передает Day.Az.

Меморандум предусматривает увеличение потока китайских туристов в Азербайджан авиарейсом Пекин-Баку и отсюда в другие страны в целях повышения транзитной способности Баку.

Согласно меморандуму, компания ETI-Holidays берет на себя обязательство продвигать туристический потенциал Азербайджана и поддерживать продвижение нового дестинационного бренда среди местных туристов.

Отметим, что "Азербайджанские авиалинии" выполняют прямые рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в столичный аэропорт Пекина на комфортабельных лайнерах Boeing 767-300.